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Большинство россиян назвали полезным для РФ членство в БРИКС
Более двух третей (69%) россиян считают, что участие РФ в БРИКС приносит стране больше пользы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Каждый десятый респондент уверен, что членство в БРИКС РФ не приносит ни пользы, ни вреда.
Об объединении БРИКС в той или иной степени знают 83% опрошенных, половина из них (41%) хорошо осведомлена об организации. 82% положительно рассматривают членство РФ в БРИКС.
Исследование проводилось 23 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян.
Ранее экономист Михаил Беляев указал на высокие темпы роста развития экономик БРИКС при стагнации Запада.
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