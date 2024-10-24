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Общество 24 октября 2024 17:47

Большинство россиян назвали полезным для РФ членство в БРИКС

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Более двух третей (69%) россиян считают, что участие РФ в БРИКС приносит стране больше пользы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Каждый десятый респондент уверен, что членство в БРИКС РФ не приносит ни пользы, ни вреда.

Об объединении БРИКС в той или иной степени знают 83% опрошенных, половина из них (41%) хорошо осведомлена об организации. 82% положительно рассматривают членство РФ в БРИКС.

Исследование проводилось 23 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян.

Ранее экономист Михаил Беляев указал на высокие темпы роста развития экономик БРИКС при стагнации Запада.

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#БРИКС #опрос #опрос вциом
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