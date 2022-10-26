Каждый второй казанец поддержал переход на сокращенную рабочую неделю

Идея введения четырехдневной рабочей недели сегодня обсуждается работодателями реже, чем в период пандемии коронавируса. Однако половине опрошенных жителей Казани такое новшество бы понравилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«Бизнес не планирует переход на четырехдневную рабочую неделю. Сегодня такой график введен лишь в 2% компаний города», – сказано в сообщении.

Между тем идею короткой рабочей недели поддерживает почти каждый второй казанец, а среди опрошенных в возрасте до 34 лет уровень поддержки достигает 65%. Женщины являются сторонниками сокращенной рабочей недели чаще, чем мужчины.

Двое из трех горожан считают, что в случае четырехдневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные пять рабочих дней, тогда как 25% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет.

Освободившийся день 20% горожан провели бы с семьей и детьми, 18% – просто отдохнули, а 17% посвятили бы повышению квалификации и изучению иностранных языков. Каждый седьмой нашел на свободный день подработку, а каждый девятый уделил время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 6% опрошенных, на спорт и прогулки — 5%, на личные дела — 2%.