Большинство казанцев этим летом выбирают отдых внутри России

Летний туристический спрос жителей Казани по-прежнему сосредоточен преимущественно внутри страны. По данным экспертов сервиса Яндекс Путешествия, около 82% всех бронирований приходится на российские направления.

Предпочтения путешественников по сравнению с прошлым годом существенно не изменились. Наиболее востребованными остаются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область – на каждое из этих направлений приходится примерно по 20% бронирований. Далее следуют Москва, Московская область и Крым – около 10%. На Татарстан приходится порядка 5% бронирований. Также в числе популярных направлений – Дагестан, Калининградская, Волгоградская и Нижегородская области, Ставропольский край.

Средняя продолжительность поездок составляет от трех до пяти ночей, а расходы на проживание варьируются в пределах 20–42 тыс. рублей за поездку. Такие данные приводит сервис Туту.

Отмечается рост интереса к альтернативным форматам размещения. Посуточное жилье казанцы стали выбирать на 34% чаще, однако гостиницы сохраняют лидерство – на них приходится около 62% всех бронирований. Наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, формирующие 36% спроса.

Еще одной тенденцией стало увеличение числа поездок компаниями: бронирования для групп от трех взрослых выросли на 27%. Также усилился интерес к отдыху у моря – жилье рядом с побережьем стали выбирать на 23% чаще.

Несмотря на доминирование внутреннего туризма, сохраняется и высокий интерес к зарубежным поездкам. По данным Яндекс Путешествия, среди бронирований отелей и апартаментов лидирует Италия с долей 28%, за ней следует Франция – 21%. В десятку популярных направлений также входят Абхазия (14%), Турция (11%), Испания (7%), Грузия (4%), Япония (3%), а также Беларусь, Узбекистан и Китай – по 2%.

При этом поездки в Европу и Восточную Азию остаются более сложными с точки зрения логистики из-за отсутствия прямого авиасообщения, поэтому туристы вынуждены выбирать маршруты с пересадками.

По данным сервиса Туту, учитывающего не только бронирование жилья, но и покупку билетов, структура спроса отличается: здесь лидирует Турция с долей 27%, далее идут Грузия (18%) и Армения (7%). Беларусь и Узбекистан сохраняют спрос на уровне около 6%.

