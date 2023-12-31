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Большинство детей из Актаныша попросили у Деда Мороза скорейшей Победы и окончания СВО
Управление образования Актанышского района Татарстана провело конкурс писем Деду Морозу среди учащихся начальных классов.
Эти письма были помещены в нижнюю часть центральной елки. Одни просили у Деда Мороза телефон, теннисный стол, коньки, а другие — здоровья и счастья. Но больше всего дети хотели, чтобы их отцы и братья благополучно вернулись со специальной военной операции.
Напомним, высота новогоднего дерева 12 метров, оно полностью искусственное и с подсветкой. Золотую ель привезли из Москвы в 2019 году.
Раньше новогодняя красавица стояла на площади перед администрацией, а в последние два года собирает актанышцев на площади перед молодежным центром «Яшьлек». До окончания зимних каникул здесь можно повеселиться, поиграть, покататься на санках. И днем, и ночью здесь звучат народные и современные песни.
«Татар-информ» проводит республиканский конкурс на лучшую новогоднюю елку в Татарстане «Мисс Зеленая — 2024». Выбрать победителей можно в интерактивном голосовании. Голосуйте за лучшую новогоднюю елку в Татарстане!
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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