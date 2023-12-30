«Мисс Зеленая – 2024»: голосуйте за лучшую новогоднюю елку в Татарстане!

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мисс Зеленая — 2024»

Главная героиня Нового года, конечно же, елка. Именно она задает настроение всему, что окружает нас в эти дни, и дарит ощущение новогоднего счастья и чудес, которых мы все так ждем — и дети, и взрослые.

С 18 декабря в республиканском конкурсе «Мисс Зеленая — 2024» пожелали принять участие множество жителей Татарстана.

Теперь у всех татарстанцев есть возможность определить победителей конкурса путем интерактивного голосования «Татар-информа». Голосование продлится до 0:00 11 января 2024 года.

Форма для голосования — в конце текста.

Итоги конкурса «Татар-информ» подведет специальным материалом 13 января. Победителей ждут памятные призы.

Номинанты

1. Елка-ананас и Дедушка Мороз

У главы семейства Кузнецовых из села Новое Шигалеево Пестречинского района есть новогодняя традиция — лепить снежные фигуры. Каждый год у его дома появляются забавные персонажи — зайчики и медвежата, а рядом с ними вырастают снежные елочки. У дорожки в дом обычно располагается Дед Мороз, он встречает гостей.

Стоит отметить, что Дед Мороз очень похож на своего создателя. У Павла Кузнецова тоже есть усы и метла, которой он убирает снег.

Как признается автор, в этом году со снегом не очень повезло. Сначала он полностью растаял, а потом двор сильно замело. Пришлось сначала откапывать территорию, а уже потом лепить фигуры. Елочка в этом году как настоящая — у нее «растут» шишки. А сделана она в виде ананаса, неизменного атрибута новогоднего стола.

2. Эко-елка из Буинска

Буинский детский сад «Светофорик» тоже решил присоединиться к республиканскому конкурсу на лучшую новогоднюю елку.

Необычная эко-елка будто парит в воздухе. Ее «веточки» выполнены из древесины, нитей и мишуры, так как одним из главных направлений работы коллектива взрослых и дошколят является экологическое воспитание подрастающего поколения, сохранение природы родного края и живых лесных красавиц.

Прекрасная елочка расположена в Зеленом уголке детского сада и украшена новогодними поделками малышей и их родителей.

3. Котоустойчивая елка из Заинска

Елочка Елены Мингазовой из Заинска уникальна своей повышенной котоустойчивостью и котобезопасностью: ее автор отказалась от мишуры и использует только небьющиеся игрушки. «А еще она красивая», – подчеркивает хозяйка новогоднего дерева.

4. Елка, которая обманула даже кота

Еще одно фото, связанное с питомцами. Называется оно «Найди котика». Это эко-елка из Казани, которая обманула даже кота.

«Реагирует на новогоднее дерево как на настоящее», — пишет Ригина Муртазина из Казани.

5. Елка на потолке из Азнакаево

Инспектор отдела кадров АО «Азнакаевское ПТС» Гюзелия Шайхутдинова описала свою елочку так: «Уникальность моей „Мисс“ в том, что она „стоит“ на потолке в моем кабинете!»

6. Елка — сказочный лес

Елена Замалиева из поселка Апастово рассказала, что ее елка олицетворяет сказочный лес, где на каждой ветке нас встречают лесные жители – гномы, совы, готовые исполнить самые заветные желания на Новый год.

«Новый год — время волшебства», — уверена участница конкурса.

7. «Сказка» из Билярска

Детский сад №17 «Сказка» из села Билярска Алексеевского района также участвует в конкурсе. Каждый год здесь одевают елочку в новый наряд и устраивают красивое световое шоу.

«Конечно, все елки очень красивы и необычны, но наша – самая лучшая, — убежден коллектив детсада. — На вершине этой елки сверкает яркая звезда, она как будто пытается дотянуться до небес».

Ветки вверху дерева мелкие и уютные, усыпанные мелкими хвоинками. На этих ветках висят миниатюрные домики, маленькие позолоченные шишки, а также искусственные фрукты и овощи, сделанные из стекла и пластмассы. А еще – разноцветные шары, маленькие флажки, хрустальные снежинки, фигурки людей и животных, конфетти и светящиеся гирлянды.

«По легенде, у одного бедного стеклодува однажды не нашлось денег на съедобное убранство елки и он, чтобы как-то утешить своих детей, сделал их из стекла. Замена оказалась настолько удачной, что скоро вошла в моду, а потом стала традицией. Российские волшебники стекла дополнили традиционные шары, шишечки и грибочки забавными фигурками героев сказок — этим «русская елка» отличалась от европейских сестер», – написали нам конкурсанты из Билярска.

8. Семейный ритуал нарушать нельзя

Марина Сагитова из Бугульмы признается, что для нее есть две философии украшения елки к Новому году: традиционная и стильная. В этом году предпочтение было отдано классике. Елка Марины оформлена в красных, золотых и зеленых тонах.

«И, конечно, главное в украшении елки — это семейный ритуал, нарушать который нельзя ни в коем случае», — написала нам бугульминка.

9. Елка с вязаными игрушками

Гузель Галиева из села Шигаево Сармановского района прислала на конкурс свою зеленую красавицу. Уникальность ее новогодней елки в том, что она украшена не купленными в супермаркетах игрушками, а связанными собственными руками ажурными воздушными игрушками.

«Это создает атмосферу уюта и тепла, добавляет оригинальности и индивидуальности в праздничное убранство и подчеркивает важность экологичности», — пояснила участница конкурса.

10. Актанышская золотая елка

Жительница Актаныша Лейсан Газизова прислала «ТИ» фото центральной елки села и рассказала ее историю. Высота новогоднего дерева 12 метров, его привезли из Москвы в 2019 году, оно полностью искусственное и с подсветкой.

Раньше елка стояла на площади перед администрацией, а последние два года собирает актанышцев на площади перед Молодежным центром «Яшьлек». До окончания зимних каникул здесь можно повеселиться, поиграть, покататься на санках. И днем и ночью здесь звучат народные и современные песни.