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Больше всего татарстанцам без опыта работы платят в сфере строительства и недвижимости
Жители Татарстана, не имеющие трудового стажа, чаще всего находят работу с заработной платой выше среднего в сфере строительства и недвижимости (62 тыс. рублей), а также доставок и перевозок (57,2 тыс.). Об этом сообщил телеканал «НТР 24» со ссылкой на результат исследования сервиса по поиску работы hh.ru.
«Вообще сфера перевозок и доставки товаров является одной из самых простых с точки зрения легкого входа и получения «быстрых» и легальных денег», — подчеркивают аналитики.
Изучив рынок труда и предложения по оплате в различных вакансия, эксперты также пришли к выводу, что ниже всего в республике оплачивается работа, связанная с юриспруденцией, а также с наукой и образованием.
Ранее Росстат в своем докладе сообщил о том, что Татарстан занимает лидирующую позицию по уровню зарплат в Приволжском федеральном округе. В июле глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова заявила, что средняя зарплата в республике превышает 56 тыс. рублей.
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