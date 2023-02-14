«Больше внимания уделять учителям»: в Татарстане дали старт Году педагога и наставника

В Татарстане сегодня дали старт Году педагога и наставника. Участников церемонии открытия, прошедшей в Казанском федеральном университете, поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

В видеообращении он отметил, что решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передает подрастающему поколению знания и мудрость, еще раз подтверждает значимость наставнического труда.

«Каждый выдающийся ученый, спортсмен, писатель, врач или строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большим профессиональным свершениям», – сказал глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что педагоги и наставники получат всестороннюю поддержку. Кроме того, будут созданы все условия, чтобы им «было в радость трудиться, воспитывать талантливую целеустремленную и ответственную молодежь».

По словам министра, в год 200-летия великого педагога Константина Ушинского, который отмечается в 2023 году, запланирована насыщенная программа. В частности, состоятся масштабные смотры и форумы. Например, пройдут фестиваль наставничества, Всероссийский форум классных руководителей, Большая учительская неделя, а также множество других событий.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Год педагога и наставника в республике также запланировано проведение большого количества мероприятий. «Это различные форумы, конференции, встречи. В июне, например, состоится форум, посвященный образованию, на который приедут специалисты из других стран», – уточнил он.

Министр образования и науки добавил, что планируется издать книгу об истории системы образования Татарстана, а также восстановить Музей истории образования республики. «Нам необходимо иметь улицы, парки, скверы, посвященные педагогам, учителям, наставникам. Возможно, все сразу не получится реализовать в этом году, но идеи у нас есть. И начиная с этого года будем заниматься реализацией задуманных проектов», – поделился он планами.

Мероприятия Года педагога и наставника, по мнению Хадиуллина, должны изменить отношение общества к профессии учителя. «Мы должны еще больше внимания уделять учителям – тем людям, которые нам дали путевку в жизнь. У нас у каждого есть первый учитель, наставник, который до сих пор сопровождает своими советами», – заметил он.

В Татарстане многое делается для подготовки педагогических кадров. Так, еще семь лет назад был создан республиканский проект по подготовке кадров для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, заявил глава Минобрнауки.

«Без учителей мы не сможем гордиться своим будущим. Воспитание патриотизма, любви к родине, родителям, уважение к старшим – все это начинается со школьной скамьи, даже с детского сада. Кроме того, учителя – это хранители национальных культур, языков, традиций. Это люди, которые воспитывая наших детей, воспитывают общество», – резюмировал он.

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Раис Татарстана Рустам Минниханов убежден, что такое решение подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы, о чем сообщал «Татар-информ».