Минниханов: В Татарстане продолжат создавать комфортные условия для работы молодых ученых

В Татарстане продолжат создавать комфортные условия для эффективной работы молодых ученых. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на торжественном открытии Года педагога и наставника в Татарстане.

«Молодые ученые — надежда на быстрое техническое и технологическое обновление России, — сказал Минниханов. — Наш безусловный приоритет — бережное отношение к талантам, дарованиям, творческому и интеллектуальному труду. Уверен, это непременно принесет результат».

Руководитель республики напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Это, по мнению Раиса Татарстана, подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы.

«У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в жизни. Мы всегда с теплотой вспоминаем о каждом из них. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии — народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представили педагогических династий», — заметил он.

В Татарстане делают все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень, подчеркнул Минниханов. «Мы стремимся к созданию современной школы как в содержательном, так и техническом плане. Новые образовательные технологии, несомненно, улучшают условия работы учителей, расширяют возможности их профессиональной и творческой реализации», — добавил он.

Главным вопросом, по словам руководителя республики, остается качество образования. «Это наш приоритет. В то же время важно как никогда воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданственности, формировать традиционные для нашей республики и страны духовно-нравственные ценности», — убежден он.

Пристальное внимание в этом году будет уделено и науке, особенно высшей школе, продолжил Минниханов. «Вузы равноправные участники научных исследований, создающие свои наукоемкие, высокотехнологичные проекты. Это и новые возможности, и новые идеи, и активное включение молодого поколения в инновационное развитие. Вуз — это и исследовательский центр. Эту идею мы будем продвигать дальше», — заявил Раис Татарстана.

В завершение он поблагодарил педагогических работников за знания, опыт и мудрость, а также пожелал, чтобы Год педагога и наставника стал для них продуктивным и насыщенным.