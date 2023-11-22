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Руc Тат
СВО 22 ноября 2023 19:49

Больше трех тысяч детей бойцов СВО при помощи Минмолодежи РТ отдохнули в летних лагерях

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Больше трех тысяч детей бойцов СВО при помощи Минмолодежи РТ отдохнули в летних лагерях
Айгуль Сабирова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Благодаря поддержке министерства по делам молодежи РТ более трех тысяч детей бойцов СВО отдохнули в летних лагерях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации проекта «ЗАБОТА О СВОИХ», рассказала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

По ее словам, одной из мер поддержки, оказываемых министерством, является предоставление путевок для оздоровительного отдыха детей мобилизованных.

«За прошедший летний сезон при поддержке Раиса РТ был организован отдых порядка трех тысяч детей. Их направляли в лагеря, расположенные в Татарстане, а также на Черное море – в Крым», – поделилась она.

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