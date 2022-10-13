Больше тонны верхнеуслонских яблок отправилось на стол мобилизованным в «Казань Экспо»

1030 кг отборных яблок отправились сегодня из агрофирмы в Верхнеуслонском районе Татарстана на сборный пункт в Казань к мобилизованным татарстанцам, пишет «Волжская новь». В подготовке и отправке урожая принимали участие все работники агрофирмы.

Представитель фирмы Ольга Митрофанова отметила, что все переживают за ребят и стараются помочь. «Мы желаем всем им крепкого здоровья и обязательно вернуться домой живыми к своим семьям», — добавила она.

В денежном эквиваленте помощь составила 62 тыс. рублей.

Из «Казань Экспо» сообщили, что яблоки были доставлены на полигон. Татарстанские военнослужащие поблагодарили верхнеуслонских аграриев за заботу.