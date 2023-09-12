Больше шести тысяч казанцев привились против гриппа возле метро

В Казани продолжают работу мобильные пункты вакцинации у станций метрополитена. Об этом напомнили в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«За неделю у станций метро в мобильных пунктах вакцинации прививку против гриппа сделали более шести тысяч казанцев, против пневмококковой инфекции - почти тысяча горожан», – отметили в горздрве.

Продолжают прививать у шести станций: Авиастроительная, Яшьлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная.

Работают пункты вакцинации без выходных с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что врачи уверены, что лучший пример для своих пациентов они подают сами. Так, прививку от гриппа сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Он призвал татарстанцев последовать его примеру и защитить себя от опасной болезни.