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В Татарстане больше 230 тысяч человек привились от гриппа
В Татарстане продолжается массовая вакцинация против гриппа, врачи уверены, что лучший пример для своих пациентов они подают сами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
Сегодня в 20-й поликлинике Казани прививку от гриппа сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Он призвал татарстанцев последовать его примеру и защитить себя от опасной болезни.
«Татар-информу» в пресс-службе министерства рассказали, что к 7 сентября уже успели привить почти 234 тысячи жителей республики.
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