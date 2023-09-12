В Татарстане больше 230 тысяч человек привились от гриппа

В Татарстане продолжается массовая вакцинация против гриппа, врачи уверены, что лучший пример для своих пациентов они подают сами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Сегодня в 20-й поликлинике Казани прививку от гриппа сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Он призвал татарстанцев последовать его примеру и защитить себя от опасной болезни.

«Татар-информу» в пресс-службе министерства рассказали, что к 7 сентября уже успели привить почти 234 тысячи жителей республики.