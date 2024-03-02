Больше половины всех обращений в Минэкологии РТ приходит с сервиса «Школьный экопатруль»

В 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана рассмотрело 11 844 обращения граждан, почти половина из которых – 6297 – поступили через систему «Школьный экопатруль». Это говорит об активности школьников в вопросах охраны окружающей среды. Об этом, подводя итоги прошлого года в сфере надзорной деятельности, рассказал первый заместитель министра экологии – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

Еще одной популярной площадкой для размещения уведомлений является система ГИС РТ «Народный контроль». С помощью данного канала обратной связи в 2023 году по направлению «Экология» было опубликовано 1 714 уведомлений. Из них наибольшее количество обращений граждан в таких категориях, как «Свалки» – 766 уведомлений, «Воздух» – 658 уведомлений, «Вода» – 183 уведомления.

Ильнур Губайдуллин напомнил, что в настоящее время ведомство работает в условиях моратория, то есть запрета на проведение плановых проверок и внеплановых контрольных мероприятий. «Плановый контроль можно проводить только на объектах категории чрезвычайно высокого риска. В ведении регионального министерства таких объектов нет — все они находятся под федеральным надзором», – рассказал замминистра.

В 2023 году акцент был сделан на предупреждение нарушений и всестороннее информирование природопользователей. Был разработан и утвержден график проведения профилактических визитов, проведено 429 консультаций.

Однако мораторий не отменяет надзорную деятельность, отметил Губайдуллин. За прошлый год государственными инспекторами Республики Татарстан в области охраны окружающей среды было объявлено 3 428 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, привел он данные.

В адрес нарушителей предъявлено 348 требований: из них 211 – с целью понуждения к устранению выявленных нарушений и 137 – с целью возмещения ущерба на общую сумму 302,3 млн рублей.

Большая часть нарушений уже традиционно выявляется в части обращения с отходами, акцентировал внимание Губайдуллин. Самые популярные – это захламление территории, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, незаключение договоров с регоператорами. Наложено 150 административных штрафов на 2,053 млн рублей, вынесено 183 предупреждения и 106 требований о взыскании причиненного вреда окружающей среде на общую сумму в 218,4 млн рублей.

«В районе Самосырово была выявлена свалка. Площадь захламления заняла более 2,7 тыс. кв. м ущерб определен более чем в 14 миллионов рублей. Сейчас свалка устранена», – привел примеры Ильнур Губайдуллин.

Определение нарушителя, как правило, становится самым проблемным местом в подобных делах, потому что доказать причастность того или иного лица (юридического или физического) к загрязнению непросто.

«Надеюсь, что коллеги доведут до конца работу и найдут, кто это сделал», – резюмировал спикер.

Все надзорные мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Экология» и направлен на улучшение экологического благополучия жителей. Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.