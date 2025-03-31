«Больше не погоняешь»: в МЧС рассказали об изменениях в законе о безопасности на воде

Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

На водоемах Татарстана сохраняется сложная ледовая обстановка. Хотя местами ледяной покров еще остается, образовались опасные промоины и слабые участки. Начался частичный ледоход, а температура воды не превышает 2-3 градусов, что делает пребывание на льду чрезвычайно рискованным. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Она сообщила, что с начала года в республике произошло семь трагедий, связанных с провалом людей под лед, шесть из которых пришлись на март, когда лед становится особенно опасным.

Четырнадцати татарстанцам удалось спастись благодаря оперативным действиям спасателей и неравнодушных очевидцев. Четверым из них помощь оказали прохожие, и вскоре эти герои получат благодарности от МЧС.

«В этом году в Татарстане спасли 14 человек. Четверо, в том числе двое детей, были спасены благодаря очевидцам», – отметила Регина Гаязова.

МЧС продолжает поиски мужчины, который спас двоих детей на реке Казанке. Ему необходимо связаться с отделом безопасности на водных объектах по телефону 292-71-63.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ведомстве также озвучили даты начала навигации для судоводителей. С 25 апреля в Татарстане стартует сезон навигации для маломерных судов. Установлены жесткие скоростные лимиты: не быстрее 10 км/ч ближе 50 метров к берегам, причалам и мостам, 15 км/ч в пределах населенных пунктов и лишь 5 км/ч в охраняемых зонах. Важно учесть новый федеральный закон, который начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Он предусматривает обязательную регистрацию всех плавательных средств и необходимость иметь соответствующие документы даже владельцам небольших лодок.

«Чаще всего происшествия с маломерными судами происходят в мае, в начале судоходного сезона. Частыми нарушениями, которые приводят к трагедии, являются отсутствие спасательных жилетов и выход на воду в состоянии алкогольного опьянения», – рассказала Регина Гаязова.

На пресс-конференции также упомянули статистику за прошлый год. В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 10 происшествий с маломерными судами, в которых погибли пять человек. Основными причинами стали отсутствие спасательных жилетов (зафиксировано 361 нарушение), управление судном в состоянии опьянения и нарушение скоростного режима (401 случай).

«Новый закон разграничит полномочия властей различного уровня в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. Теперь МЧС России получит полномочия по координации деятельности органов федеральной власти, публичной власти, органов государственной власти, субъектов по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах. Далее МЧС будет проводить работу по изменению правил в законодательстве в части обеспечения безопасности на воде», – рассказала Регина Гаязова.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу важные изменения законодательства, касающиеся маломерных судов. Вступает в силу закон «О безопасности людей на водных объектах». Согласно новым правилам, все судоводители, включая владельцев небольших лодок, обязаны иметь при себе удостоверение личности. Новые правила регистрации распространяются на суда массой от 200 кг или с двигателем мощностью от 8 кВт.

«Закон исключает деление маломерных судов по целям использования: на коммерческие и некоммерческие. Все суда станут объектом надзора со стороны ГИМС МЧС России. А значит, с 1 сентября все маломерные суда должны будут регистрироваться в ГИМС МЧС России», – сообщила Регина Гаязова.

Для удобства граждан на портале «Госуслуг» появился специальный сервис, позволяющий за два рабочих дня получить справку о зарегистрированных маломерных судах. Достаточно зайти в раздел «Транспорт – Права – Маломерные суда» или воспользоваться чат-ботом «Макс».

«Владельцы коммерческих судов получат пятилетний переходный период для переоформления документов. Также меняется порядок получения прав на управление маломерными судами - теперь все капитаны должны будут проходить аттестацию в ГИМС МЧС России», – добавила Регина Гаязова.