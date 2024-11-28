Больше инноваций, чтения и слов года: тренды аналитики ноября

По абсолютным показателям впереди – научные исследования и разработки (771 млрд рублей, с ростом на 15,7%)

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обработка уступила сфере услуг: какие отрасли нарастили расходы на инновации

Объем инвестиций российского крупного и среднего бизнеса в инновации по итогам 2023 года достиг фантастической планки в 3,5 трлн рублей. Это на 23% больше, чем по итогам 2022-го, и в 1,2 раза – чем было в 2019-м (в постоянных ценах). Таковы данные исследования, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. При этом «тренд на увеличение затрат на инновационную деятельность как в текущих ценах, так и в постоянных (с учетом инфляции)», причем практически во всех отраслях экономики, остается неизменным.

Рекордные 1,8 трлн рублей на инновации в прошлом году потратила сфера услуг, что эксперты логично объяснили уходом с рынка зарубежных компаний, ускорившим развитие отечественных технологий. В лидерах по динамике затрат на инновации – организации, ведущие рекламную деятельность и исследования конъюнктуры рынков (рост более чем в 7,2 раза, до 13 млрд рублей), IT (в 4,8 раза, до 78,8 млрд), а также разработчики компьютерного ПО (в 3,2 раза, до 291,4 млрд).

Но по абсолютным показателям впереди научные исследования и разработки (771 млрд рублей, с ростом на 15,7%), а также транспортировка и хранение (405 млрд, рост почти на 105%).

Затраты промышленности на разработку и внедрение инноваций превысили 1,56 трлн рублей, в том числе только по обрабатывающим производствам – 1,27 трлн. Интересно, что положительную динамику показали главным образом «среднетехнологичные сектора», а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий, напитков, табачных изделий и кожи, «которые переориентировали свою деятельность в соответствии с возросшим потребительским спросом», отметили в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Отрицательные темпы прироста расходов на инновации были зафиксированы в автопроме, металлургии, нефтепереработке, выпуске лекарств и бумажных изделий.

Основной источник финансирования инноваций – по-прежнему собственные средства компаний, по итогам прошлого года их доля составила 57,4%. При этом существенную роль играют также бюджетные субсидии (28,5%). Структура инновационных расходов остается «непропорциональной». Доля закупок машин и оборудования (34,6%) лишь немного превышает расходы на выполнение исследований и разработок (32,9%). На другие же виды инновационной деятельности компании тратят заметно меньше. И пока в этом плане ничего не меняется.

Но есть и позитивные моменты. Так, по итогам 2023 года существенно, в 3,8 раза, выросли расходы на планирование, разработку и внедрение новых методов ведения бизнеса (в том числе организацию рабочих мест и внешних связей), на дизайн (в 2,2 раза), маркетинг и создание бренда, разработку и приобретение программ для ЭВМ и баз данных (в 2 раза). Что, очевидно, связано с фактором того же разросшегося потребспроса, требующего максимального удовлетворения.

Другое исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показало, что конкретно в обработке почти 70% от общего объема расходов не на инновации в целом, а только на исследования и разработки (от чего зависит «технологический суверенитет»), приходится всего на четыре отрасли: производство летательных и космических аппаратов (22,4% всех таких затрат), готовых металлоизделий (18,4%), компьютеров, электронных и оптических устройств (15,4%), а также кокса и нефтепродуктов (11,9%).

Еще около 28% формирует группа из восьми отраслей: производства машин и оборудования, автотранспорта, лекарств, химии, электрооборудования и др. Остальное – группа низкотехнологичных видов деятельности вроде производства мебели, кожи, одежды, табачных и текстильных изделий, в которых расходы на инновации близки к нулю.

Но что интересно, и отрасли с высоким научным потенциалом, и третья группа «отстающих» в основном тратят средства на продуктовые инновации, « связанные с внедрением новых или значительно усовершенствованных товаров и услуг и обеспечивающие основу для наращивания выпуска и насыщения рынка конкурентоспособной продукцией» (во второй группе такие расходы почти в паритете с з атратами на процессные инновации).

Такой интерес исследователи объяснили тем, что в отраслях «по производству потребительских товаров» уход с рынка зарубежных компаний стимулировал рост отечественных производителей и, соответственно, оперативную перестройку кооперационных связей, логистических маршрутов, производственных процессов.

Чтение остается популярным среди россиян способом не только получения знаний, но и развлечения Фото: © «Татар-информ»

Молодежь читает больше старшего поколения

Вопреки расхожим стереотипам о том, что визуальные медиа убивают бумажную книгу, чтение остается популярным среди россиян способом не только получения знаний, но и развлечения. Это выяснил ВЦИОМ. По данным опроса, 87% россиян «читали что-либо за последнюю неделю», и этот уровень остается стабильным в сравнении с данными схожих анкетирований в 2018 и в 2020 годах.

При этом впервые за время измерений рейтинг возглавила художественная литература, которая обошла чтение новостей и сообщений в социальных сетях. «Это может говорить как о культурных сдвигах в российском обществе, так и об усталости от насыщенной информационной повестки и стремлении наших сограждан в свободное время читать что-то «для души» или «для ума», а не погружаться в пучину новостей», – высказали предположение во ВЦИОМ.

Чтение, также констатировали в Центре, «в условиях стремительного потока информации» стремительно же трансформируется. В очередях за книгами в библиотеках, как бывало раньше, теперь никто не стоит, читать можно буквально на ходу и любым удобным способом. Не случайно и художественную, и профессиональную литературу чаще других читают сейчас молодые россияне, и в основном с мобильников.

Понятно, что молодежь чаще читает вынужденно – по той же учебе. Но в то же время, отмечают во ВЦИОМ, «одним из трендов современного мира является интерес к личному развитию, самопознанию, что также способствует росту интереса к литературе». Одно из доказательств – за пять лет более чем в четыре раза вырос интерес россиян к книгам по психологии. И сильно сократился интерес к романам о любви.

Однако в жанровом разрезе, как и пять лет назад, лидируют книги исторического содержания. На втором месте – научная и профессиональная литература, а затем – классика, как отечественная, так и зарубежная. «В целом жанровые предпочтения россиян и особенно устойчивый интерес к содержательной и образовательной литературе подчеркивают их ориентацию на интеллектуальное развитие, культурные традиции и самообразование», – отметили во ВЦИОМ.

Лишь каждый девятый россиянин практически или совсем не читает книг (11%), причем среди мужчин таких больше, чем среди женщин (15% против 9%). Интерес к чтению также варьируется в зависимости от возраста – среди зумеров читают почти все (лишь 1% заявил, что не читает), тогда как среди старших поколений доля нечитающих достигает 16-22%. Они «отдают предпочтение другим видам досуга, таким как просмотр телепередач и общение с близкими» (что доказывает и возрастная статистика телесмотрения).

При этом молодежь более гибко подходит к выбору целей чтения – для них это не только саморазвитие и развлечение, но и способ расслабиться и переключиться. Чем старше поколение, тем больше доля тех, кто читает, чтобы просто заполнить время или быстрее уснуть. То есть чтение начинает восприниматься как занятие для «фоновой» активности, без особой цели.

«В современном мире, в котором раскручивается новый виток глобальной конкуренции, определяющими станут результаты интеллектуальной гонки между странами. И здесь важными показателями станут качество, полнота и доступность научно-технической и гуманитарной интеллектуальной литературы. Будет важна не только раскрутка отечественных авторов, но качество и количество переводной литературы. А также готовность и способность людей воспринимать тексты, конвертировать полученное знание в идеи и решения, в продуктивное поведение», – заявил Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМа.

По его мнению, необходимо поддерживать издание научной, технической и научно-популярной литературы, обеспечивать их доступность и широкое распространение. «Конкурентное преимущество страны будет обеспечено, если профессионалы будут читать профессиональную литературу! Массовая же способна самостоятельно обеспечить свое существование – здесь вполне себе работают законы рынка развлечений», – отметил эксперт.

Количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1 (20 соискателей на 100 вакансий) Фото: © «Татар-информ»

Дефицит кадров нарастает – Татарстану не хватает более 50 тыс. специалистов

К концу третьего квартала 2024 года дефицит кадров в РФ достиг рекордного максимума: количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1 (20 соискателей на 100 вакансий). Такие расчеты озвучила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это наименьшее значение за весь доступный период наблюдения – с 2005 года.

Изучив данные Росстата и Роструда о потребности работодателей в работниках, о которой они заявили в службы занятости, с одной стороны, и численности граждан, стоящих на учете в таких органах, с другой, аналитики выяснили, что на конец сентября текущего года российским предприятиям не хватало порядка 2 млн работников. При этом среди обратившихся в службы занятости с целью найти работу числилось 391,8 тыс. человек.

В доковидные времена на одного соискателя приходилось две вакансии (лишь в коронакризисном 2020 году, напротив, на одну вакансию претендовало порядка двух безработных). Однако в санкционном 2022-м дефицит кадров начал нарастать – до 3,6 вакансий на соискателя по итогам 2023-го. Таким образом, за неполный 2024-й разница увеличилась еще почти в полтора раза.

В региональном разрезе, естественно, пропорции различаются кардинально. Максимальный дефицит работников на конец третьего квартала фиксировался в Амурской области – 28,6 вакансии на одного незанятого. Далее следуют Ленинградская, Нижегородская, Тульская и Орловская области, а также Татарстан.

В абсолютном же выражении разница между числом открытых вакансий и числом потенциальных работников в целом по РФ увеличилась с 1,35 до 1,6 млн (пик – 1,7 млн позиций – был в конце июня). И тут Татарстан (на 52,4 тыс. больше вакансий, чем искавших работу) стоит на седьмом месте, пропустив вперед Краснодарский край (на 80,7 тыс. чел.), Москву (79,7 тыс.), Амурскую (77,3 тыс.), Московскую (73,6 тыс.), Нижегородскую (64 тыс.) и Ленинградскую области (62,4 тыс.). На девятом месте в этом топ-10, кстати, оказался Башкортостан (на 46,6 тыс. чел.).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, среди крупных и средних предприятий за год наиболее остро, более чем в полтора раза, выросла потребность в свежих кадрах у представителей торговли (в рознице и того выше).

«С довольно значительной прибавкой – примерно на треть – планировали увеличить набор сотрудников в третьем квартале службы персонала в сфере административной деятельности, особенно нуждались в работниках охранные и клининговые компании. Увеличить наем персонала на четверть собирались также кадровики в обрабатывающей промышленности и в сфере информации и связи.

Наибольшая доля трудящихся в этих отраслях – “синие воротнички”. Сегодняшний кризис найма преимущественно связан именно с этой категорией кадров: не хватает достаточного количества рабочих, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных – торгового персонала, клинеров, охранников», – резюмировала Трубникова.

«Сегодня Пушкин – полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству» Фото: © «Татар-информ»

«Пушкин», «вайб» и «скуф» – в России выбирают слово года

Государственный институт русского языка имени Пушкина в ноябре объявил словом года «Пушкин». При этом в шорт-лист входило 14 слов. В топ-5 слов года эксперты-русисты выбрали также такие слова, как «семья» (потому что текущий год объявлен в РФ Годом семьи), «искусственный интеллект», «выборы» (очевидно, в связи с выборами президента РФ, которые прошли в марте) и... «квадробер» (без комментариев).

«Сегодня Пушкин – полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады. Это еще раз доказывает, что тайна имени Пушкина, пророческая сила его творчества и сегодня обладают исключительной актуальностью», - объяснил выбор главного слова и. о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

А на портале «Грамота.ру» в рамках аналогичного отбора, который проходит второй год подряд, на основании анализа соцсетей, СМИ и других источников сначала составили список из 120 слов года. В лонг-лист включили треть из него, а в шорт-лист – 11 слов. Опрос экспертов завершился 24 ноября, в результате словом года стал «вайб». Вместе с ним в список входили «инсайт», «нарратив», «абьюз», «аскеза», «осознанность», «прилет», «пов», «сап», «скуф» и «нормис».

Для тех, кто отстал от жизни, на портале даны доходчивые пояснения. Например, вайб – это «атмосфера, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или от кого-либо», а скуф – это «мужчина старше 35 лет, обычно неопрятный и работающий на бесперспективной работе».

Интересно, что у некоторых известных слов появились новые значения. Например, прилет – это теперь «попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса», а религиозное прежде «аскеза» – всего лишь «методика достижения личных целей (в том числе достаточно приземленных, как, например, похудеть или получить повышение) путем самоограничения и самодисциплины» (вспоминаем про причины для чтения книг).

Как рассказала «Коммерсанту» руководитель направления «Цифровые словари» портала «Грамота.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская, для экспертов было принципиально, чтобы включенное в шорт-лист слово уже «закрепилось в языке». Для примера она вспомнила слово «чушпан», которое год назад быстро стало популярным, но так же стремительно забылось. Аналогичная судьба может постигнуть и квадроберов, поэтому в отличие от коллег-ученых на «Грамоте.ру» это слово пока не заметили.

Остается добавить, что в прошлом году в качестве слова года портал выбрал «нейросеть». На этот раз, кстати, кроме главного слова эксперты выберут и слова в профессиональных номинациях. Например, в медицине в список попали СДВГ и оземпик, в культуре и развлечениях – глэмпинг и насмотренность, в IT – дипфейк, а в экономике – маркетплейс и самозанятый.