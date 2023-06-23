Больше, чем на метр: почему Москва озаботилась подъемом Нижнекамского водохранилища

Идея подъема уровня Нижнекамского водохранилища обсудили на совещании по развитию речных перевозок, которое провел Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

«Для достижения глубины для прохода судов с осадкой 3,6 метра»

Идея подъема уровня Нижнекамского водохранилища – давняя и больная тема для Татарстана, – имеет все шансы воплотиться, наконец, в реальность. Тему обсудили на совещании по развитию речных перевозок, которое провел Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что совершенствование водотранспортной системы может внести весомый вклад в наращивание транзитного потенциала страны, но «одна из острых проблем здесь – наличие лимитирующих участков, узких мест, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей».

Министр транспорта РФ Виталий Савельев напомнил, что для ликвидации таких участков сейчас ведется строительство судоходных шлюзов: Городецкого на Волге в районе Нижнего Новгорода и Багаевского на реке Дон. И неожиданно добавил, что «еще одним узким местом на единой глубоководной системе является участок Нижнекамского водохранилища от Воткинского гидроузла до Сарапула протяженностью 68 километров с гарантированной глубиной судового хода 3,3 метра».

«При этом гарантированная глубина на сопряженных участках единой глубоководной системы составляет 4 метра. В связи с недостатком глубины потери грузопотоков на данном направлении составляют порядка 4 млн тонн за навигацию. При подъеме уровня воды грузопоток составит 8 млн тонн», – отметил министр.

Виталий Савельев: «При подъеме уровня воды грузопоток составит 8 млн тонн» Фото: kremlin.ru

Он попросил Президента РФ дать поручение «Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ определиться по мероприятиям и объемам финансирования в целях подъема уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64,4 метра Балтийской системы высот для достижения гарантированной глубины для прохода судов с осадкой 3,6 метра».

Путин впрямую предложение не поддержал, но заявил, что, «безусловно, важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов, прежде всего по самым востребованным маршрутам». «Это позволит нарастить темпы развития речного судоходства, даст возможность расширить маршруты перевозки пассажиров и транспортировки грузов», – подчеркнул глава государства.

Правительству РФ совместно с регионами он поручил определить, какие из перечисленных участков являются первоочередными, и в каком объеме их нужно будет финансировать в полном объеме уже с 2026 года. «Иначе, как коллеги говорили, эти проблемные участки станут еще более проблемными и там просто суда не будут ходить – вот и все», – заявил Президент.

Для обывателя разница в какие-то 40 см может показаться несущественной, но для регулирования водохранилищем даже 1 сантиметр – это десятки или сотни тысяч кубометров воды Фото: ru.freepik.com

Даже 1 сантиметр – это десятки или сотни тысяч кубометров воды

Перечень поручений по итогам совещания выйдет позже, тогда и станет понятно, какая судьба ждет предложение о многострадальном Нижнекамском водохранилище. Пока сенсацией выглядит даже не сама инициатива, озвученная Савельевым, такое за много лет предлагали неоднократно и на разных уровнях. А отметка нормального подпорного уровня (НПУ), на которую он предложил ориентироваться.

Напомним, с 2001 года водохранилище Нижнекамской ГЭС эксплуатируется при НПУ 63,3 метра в Балтийской системе (БС), в 2015 году эта отметка была прописана и в Правилах использования водных ресурсов (ПИВР), ключевом для управления такими объектами федеральной собственности документе. Но ранее звучали предложения поднять уровень всего на 70 сантиметров – ровно до 64 метров БС. Савельев, если он не оговорился, предложил пойти дальше, и поднять отметку НПУ больше, чем на 1 метр.

Для обывателя разница в какие-то 40 см может показаться несущественной, но для регулирования водохранилищем даже 1 сантиметр – это десятки или сотни тысяч кубометров воды. Например, за счет подъема до 64 метров дополнительная регулирующая емкость Нижнекамского водохранилища может превысить 1 куб. километр!

Не случайно глава Минприроды РФ на том же совещании Александр Козлов заявил, что от подъема уровня появится «дополнительно управляемых три миллиарда тонн воды», а потому с таким балансом надо бы сначала «определиться». «Для Татарстана это дополнительная энергия, а для Республики Удмуртия это, допустим, затапливаемые территории с учетом повышения отметки, которую нужно тоже предположить с точки зрения последующего расселения людей, которые там живут», – отметил министр.

Поднятие уровня воды до 64 метров БС действительно поможет развитию судоходства на данном участке Камы, где глубина в летний период падает до трех метров, что ниже норматива в 3,6 метра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проблемы экологии, угрозы безопасности и транзитный режим

Напомним, тему подъема уровня Нижнекамского водохранилища, созданного в 1979-1981 годах при строительстве одноименной ГЭС (сейчас принадлежит «Татэнерго»), но так и не наполненного до проектной отметки 68 метров БС, обсуждают все четыре прошедших десятилетия.

В последний раз тема актуализировалась в конце 2021 года, тогда к дискуссии также подключался Минтранс России. И в СМИ звучали те же самые основания, что были и в свежем докладе Савельева: поднятие уровня воды до 64 метров БС действительно поможет развитию судоходства на данном участке Камы, где глубина в летний период падает до трех метров, что ниже норматива в 3,6 метра. А по реке перевозится много нефтепродуктов и минудобрений на экспорт, и значительный объем строительных грузов внутри Татарстана.

В настоящее время по понятным причинам активизировался проект развития транспортного коридора «Север – Юг», который для России станет альтернативой Суэцкому каналу. На этом фоне недостаток глубин на Нижнекамском водохранилище и правда может стать проблемой, требующей решения. Так что предложение Минтранса РФ точно поддержат в Татарстане – тут никогда и не скрывали, что стремятся к такому.

Сергей Шорин отмечал, что все гидротехнические сооружения и электростанции, и водохранилища были построены из расчета НПУ 68 метров Фото: ru.wikipedia.org; общественное достояние

Не лишним будет напомнить и другие причины для подъема НПУ. Возможно, даже более важные. Обо всех прелестях эксплуатации водохранилища на непроектной отметке «Татар-информ» уже подробно рассказывал. На Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности ТЭФ-2023 этой весной начальник ПТО Нижнекамской ГЭС Сергей Шорин отмечал, что все гидротехнические сооружения и электростанции, и водохранилища были построены из расчета НПУ 68 метров. Однако из-за работы в непроектных условиях воздействие судовых и ветровых волн приходится ниже зон оснований бетонного крепления. Из-за этого сооружения активно разрушаются и требуют ремонта. А состояние некоторых из них вызывает серьезные опасения из-за угрозы их разрушения и загрязнения воды нефтепродуктами.

Еще одна известная проблема – это мелководья. По требованиям СанПиН, соотношение площади мелководий к общей площади водохранилища должно быть 15-20%, но при нынешнем НПУ – превышает 30%. В результате качество воды в этом рукотворном море постоянно ухудшается, и сейчас оценивается наихудшим 3-м классом. Глубокий прогрев таких участков приводит к бурному цветению водной растительности и повторному загрязнению продуктами разложения биомассы.

А отсутствие аккумулирующих возможностей водохранилища приводит к тому, что во время половодья Нижнекамский гидроузел вынужден работать в транзитном режиме. Такие интенсивные пропуски влекут за собой значительное повышение уже нижнего бьефа, что, в свою очередь, приводит к разрушению берегозащитных укреплений и даже набережной в Елабуге!

Но, что самое печальное, из-за недостатка регулирующей емкости водохранилищ Волжско-Камского каскада (аналогичная Нижнекамской проблема – у Чебоксарской ГЭС «РусГидро», которая стоит на Волге) нарушается водный режим в регионах Нижней Волги (Астраханская и Волгоградская области).

Как ранее отмечали в «Татэнерго», повышение НПУ до 64 метров БС поможет снизить ограничения судоходства и улучшит экологическое состояние Нижнекамского водохранилища Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интерес «Татэнерго» в большей степени технический

Как ранее отмечали в «Татэнерго», повышение НПУ до 64 метров БС поможет не только снизить ограничения судоходства и улучшит экологическое состояние Нижнекамского водохранилища, но и обеспечит требуемые рыбо- и сельскохозяйственные сбросные расходы Волгоградского гидроузла во время половодий.

Стоит отметить, что для самой энергокомпании это вопрос, скорее, технический, нежели экономический. Как объяснял в интервью «Татар-информу» ведущий инженер службы эксплуатации «Татэнерго» Айрат Мардиханов, «главная проблема Нижнекамской ГЭС заключается в том, что во время половодья у нас снижается напор на гидроагрегатах». «Напор – это перепад уровней между верхним и нижним бьефом. Подобная ситуация приводит к тому, что на гидроагрегатах возникают нежелательные процессы – появление дополнительной вибрации на опорных узлах, биения вала», – отмечал он.

Айрат Мардиханов: «Главная проблема Нижнекамской ГЭС заключается в том, что во время половодья у нас снижается напор на гидроагрегатах» Фото: предоставлено «Татэнерго»

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот перепад, или напор, стал больше, чтобы нижний бьеф у нас стал пониже. Так как верхний бьеф у нас «стоит» практически на одном уровне: в диапазоне 63-63,5 метра либо 62,7-63,5 метра БС. Мы его держим. А вот нижний имеет высокий диапазон колебаний. Повышение уровня Нижнекамского водохранилища приведет к увеличению напора, и это благоприятно скажется на функционировании генерирующего оборудования. То есть наш интерес в большей степени технический», – отмечал Мардиханов.

Как это может произойти?

В интервью «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников рассказывал, что для наполнения Нижнекамского водохранилища до новой отметки НПУ потребуется провести определенный объем подготовительных мероприятий, в том числе перенести настроенные в зонах затопления и подтопления жилые и производственные здания.

Впрочем, в «Татэнерго» ранее утверждали, что Удмуртия, Пермский край и Башкортостан – регионы, которые не одно десятилетие последовательно выступали против поднятия уровня водохранилища – против отметки 64 метров БС уже не были, потому что в таком случае «никаких затоплений населенных и промышленных объектов, которые были построены за это время, не предвидится».

Олег Лушников рассказывал, что для наполнения Нижнекамского водохранилища до новой отметки НПУ потребуется провести определенный объем подготовительных мероприятий Фото: предоставлено Олегом Лушниковым

Но заявленная Савельевым отметка в 64,4 метра БС может потребовать дополнительных исследований и вложений в подготовку земель, которые могут попасть под затопление, перенос коммуникаций и объектов инфраструктуры, всевозможные компенсирующие меры. Как заявил на совещании глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, «мы одно время занимались разработкой плана возможности повышения уровня воды, запрашивали позицию различных правительств, например правительства Удмуртской Республики, Пермского края и Республики Башкортостан». «И они считают, что при повышении уровня до 64,4 [метра] существует риск подтопления, затопления, вывода или перевода в другую категорию особо охраняемых территорий», – заявил министр.

В итоге Шульгинов оговорился, что сначала «должно быть проведено конкурсное обследование и конкурсная работа в целом, включая все территории, все регионы».

Финальным же аккордом должна стать фиксация нового НПУ в ПИВР. Это могут сделать лишь Росводресурсы, которые и управляют режимами работы всех водохранилищ в стране (только уровень Байкала, который де-факто является водохранилищем Иркутской ГЭС, регулируется постановлениями Правительства РФ). В 2025 году закончится срок нынешних ПИВР, и федеральное агентство, подведомственное Минприроды РФ, может либо продлить их действие, либо разработать и утвердить новые правила. С новыми отметками.

Нельзя забывать, что такие объекты как водохранилища априори создаются для комплексного использования – не только для выработки электроэнергии, но и для обеспечения судоходства, решения проблем водоснабжения, рыбного хозяйства, рекреации и так далее. Плотина Нижнекамской ГЭС, как известно, это еще и автомобильный, и железнодорожный переход одновременно. Поэтому в любом случае как-то решать застарелую проблему непроектного НПУ, то есть подъема уровня водохранилища, придется.

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