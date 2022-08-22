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Происшествия
22 августа 2022  17:26
Дмитрий Шатров

Суд в Казани отправил за решетку экс-главу ПАО «ПАК» за аферу на 25 млн рублей

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Сегодня в Вахитовском районном суде Казани огласили приговор экс-гендиректору ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марату Исламову и юристу Павлу Попову. 

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд приговорил Исламова к 6,5 годам в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет об афере на более чем 25 миллионов рублей. Попов получил три года условно.

Напомним, что в прениях прокуратура запросила для Исламова 8 лет колонии общего режима, его подельнику – шесть лет. Свою вину подсудимые не признали.

#приговор
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