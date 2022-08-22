Суд в Казани отправил за решетку экс-главу ПАО «ПАК» за аферу на 25 млн рублей

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани огласили приговор экс-гендиректору ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марату Исламову и юристу Павлу Попову.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд приговорил Исламова к 6,5 годам в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет об афере на более чем 25 миллионов рублей. Попов получил три года условно.

Напомним, что в прениях прокуратура запросила для Исламова 8 лет колонии общего режима, его подельнику – шесть лет. Свою вину подсудимые не признали.