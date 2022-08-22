Афера на 25 млн рублей: В Казани оглашают приговор экс-глава ПАО «ПАК» Исламову

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани начали оглашать приговор экс-гендиректору ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марату Исламову и юристу Павлу Попову. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Речь идет об афере на более чем 25 миллионов рублей.

. На фото: Марат Исламов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Бывший директор ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» был задержан 17 сентября 2018 года и с тех пор находится в СИЗО.

По версии следствия, с апреля 2017 года по июль 2018 года гендиректор предприятия Марат Исламов и Павел Попов пытались вывести 25 млн рублей через незаконные сделки с продажи имущества ПАО «ПАК» почти на 200 млн рублей. Попов должен был получить за свои «услуги» 15% от суммы, однако сделка была приостановлена в Арбитражном суде.

На фото: Марат Исламов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Отдельно Исламову вменяют эпизод с незаконным хищением акций компании на 140 млн рублей. Ценные бумаги были выведены путем фиктивных сделок и оказались у его отца, жены, дочери и зятя.

В прениях прокуратура запросила для Исламова 8 лет колонии общего режима, его подельнику – шесть лет. Свою вину подсудимые не признают. Ожидается, что приговор будут оглашать несколько дней.



