Больше 30 призывников из Татарстана отобраны в научные роты

Представителями научных рот в вузах Татарстана отобрано чуть более 30 человек. Об этом «Татар-информу» рассказал военный комиссар Татарстана, полковник Юрий Беляев.

«В республике продолжается работа по комплектованию научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации выпускниками высших учебных заведений. Это штатные подразделения Вооруженных Сил, предназначенные для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований», – отметил он.

Военный комиссар республики также добавил, что подробную информацию о призыве можно найти на сайте Минобороны РФ. В разделе «Призывникам» есть полезная информация про призыв граждан на военную службу. Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Об особенностях весеннего призыва на военную службу читайте в материале «Татар-информа».