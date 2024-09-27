Большаков: СВО и помощь фронту стали важнейшими темами послания Раиса РТ

Андрей Большаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ представляет собой совокупность целей и задач, которые руководитель республики ставит перед органами власти, предприятиями, учреждениями. Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков обозначил в беседе с «Татар-информом» главные темы, которые сегодня прозвучали в Госсовете РТ.

«Важнейшими темами послания стали СВО и помощь Татарстана фронту, освобожденным от врага населенным пунктам. В следующем 2025 году исполняется 80 лет Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Раис связал эти две темы с исторической памятью. Мы храним память о подвиге предков. В настоящее время наши военнослужащие выполняют свой долг, отстаивая исторические земли Новороссии», — поделился собеседник агентства.

Еще одной важной темой в послании в связи с юбилеем Победы стало провозглашение 2025 года — Годом Защитника Отечества, отметил Большаков.

Помимо этого, по словам эксперта, Рустам Минниханов затронул развитие промышленности, нефтедобычи и нефтепереработки, сельского хозяйства республики.

«Раис РТ привел ряд удачных практик в федеральных и республиканских кампаниях, отметил ведущие производства в Казани и других городах республики», — заметил профессор.

Также, по наблюдениям доктора политических наук, Раис республики много говорил о социальной сфере республики, затронул демографическую сферу. Большой блок послания посвящен медицине республики и культуре, просветительской деятельности Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«Без этого аспекта невозможно формирование столь необходимого нам социального капитала, — отметил он. — Еще одной важнейшей темой стал саммит БРИКС. Раис РТ обратил внимание на то, что Татарстан готовится к этому всемирному мероприятию. Республика надеется провести его на достойном уровне», — заключил Андрей Большаков.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.