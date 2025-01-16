Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Большаков: Статус «Город трудовой доблести» Зеленодольска повысит популярность республики
Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков рассказал «Татар-информу», что даст Татарстану статус «Город трудовой доблести», присвоенный Зеленодольску.
Большаков напомнил, что «Город трудовой доблести» — это почетное звание, которое раньше давалось крупным российским городам, например, Казани. А теперь, по его словам, «настало время оценить подвиг других населенных пунктов ТАССР в годы Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что республика внесла огромный вклад в общую победу советского народа.
«Зеленодольск прославился тем, что поставлял для фронта военные корабли и снаряды. Известно, например, что военные катера сыграли значительную роль в Сталинградском сражении, которое стало самым масштабным и переломным в ходе всей войны, что привело к Победе над немецко-фашистскими захватчиками», — пояснил доктор политических наук.
Основной вклад в развитие военной промышленности в Зеленодольске и других советских городах внесли женщины и подростки, которые заменили мужчин, воевавших на фронте. Несмотря на тяжелые условия для ежедневной работы — нехватка еды, ночные смены, тяжелый физический труд — эти люди совершили трудовой подвиг.
«То, что Зеленодольск получил столь высокое звание, — заслуженно и почетно. Наличие таких городов в современном Татарстане позволит увеличить узнаваемость республики и конкретно Зеленодольска в России и за рубежом. Увеличит популярность республики среди основных туристических регионов России. Почетное звание будет способствовать социализации молодежи республики в патриотическом духе, развитию инфраструктуры и городского хозяйства города», — полагает Большаков.
Напомним, Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Звание присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»