Большаков: Статус «Город трудовой доблести» Зеленодольска повысит популярность республики

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков рассказал «Татар-информу», что даст Татарстану статус «Город трудовой доблести», присвоенный Зеленодольску.

Большаков напомнил, что «Город трудовой доблести» — это почетное звание, которое раньше давалось крупным российским городам, например, Казани. А теперь, по его словам, «настало время оценить подвиг других населенных пунктов ТАССР в годы Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что республика внесла огромный вклад в общую победу советского народа.

«Зеленодольск прославился тем, что поставлял для фронта военные корабли и снаряды. Известно, например, что военные катера сыграли значительную роль в Сталинградском сражении, которое стало самым масштабным и переломным в ходе всей войны, что привело к Победе над немецко-фашистскими захватчиками», — пояснил доктор политических наук.

Основной вклад в развитие военной промышленности в Зеленодольске и других советских городах внесли женщины и подростки, которые заменили мужчин, воевавших на фронте. Несмотря на тяжелые условия для ежедневной работы — нехватка еды, ночные смены, тяжелый физический труд — эти люди совершили трудовой подвиг.

«То, что Зеленодольск получил столь высокое звание, — заслуженно и почетно. Наличие таких городов в современном Татарстане позволит увеличить узнаваемость республики и конкретно Зеленодольска в России и за рубежом. Увеличит популярность республики среди основных туристических регионов России. Почетное звание будет способствовать социализации молодежи республики в патриотическом духе, развитию инфраструктуры и городского хозяйства города», — полагает Большаков.

Напомним, Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Звание присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».