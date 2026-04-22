Большаков о саммите АСЕАН в Казани: Город ассоциируется с воротами между Европой и Азией

Политолог Андрей Большаков

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита «Россия – страны АСЕАН» летом 2026 года в Казани. И столица Татарстана была выбрана не случайно, ведь здесь уже имеются необходимые площадки и инфраструктура после проведения саммита БРИКС в 2024 году, заметил в разговоре с «Татар-информом» заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

«Город ассоциируется с воротами между Европой и Азией, имеет богатый опыт проведения подобных встреч, парадипломатической деятельности в сферах экономики, культуры, гуманитарных вопросов. Если к саммиту БРИКС в 2024 году город мог готовиться полтора года, то сейчас время сжато до предела. Саммит пройдет 17–19 июня, то есть меньше чем через два месяца. Значит, Казань уже считается готовой площадкой, а ее инфраструктура не нуждается в значительном улучшении», – заявил Большаков.

Он подчеркнул, что для России очень важен диалог со странами АСЕАН в экономическом плане, учитывая стратегическую переориентацию российской экономики на страны Азии. Политолог напомнил, что АСЕАН представляет собой десять быстрорастущих экономик стран Юго-Восточной Азии и 7% мирового ВВП.

Большаков добавил, что Татарстан в последние годы развивает многоаспектное сотрудничество с государствами АСЕАН в рамках дипломатии регионов и городов. И саммит поможет сделать это сотрудничество более интенсивным, расширить гуманитарные и культурные связи, убежден собеседник агентства.