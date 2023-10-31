Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

Власти Боливии разрывают дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел южноамериканской страны.

Боливийский МИД обвинил Израиль «в совершении преступлений против человечности» из-за нанесения ударов по сектору Газа.

В 2009 году Боливия уже разрывала дипломатические отношения с Израилем из-за военной операции «Литой свинец» в секторе Газа. В 2020 году отношения между государствами были восстановлены.

Upd. (00.03): Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Еще 245 человек, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна была спасена в результате силовой операции).

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а в последние дни приступили к наземным операциям. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 31 октября погибли 8525 человек.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства. Позднее политик заявил о попытке использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества, имея в виду беспорядки в аэропорту Махачкалы.