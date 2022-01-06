Болгарский музей-заповедник в праздники ежедневно принимает по 500 туристов из России

Фото: Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Болгарский музей-заповедник в январские каникулы стал точкой притяжения туристов из разных городов России. Ежедневно программы музея-заповедника посещают по 500–600 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Самарской областей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

«Мы работаем ежедневно, принимаем туристические группы и индивидуальных туристов. Все выставочные музеи и территория открыты. Ежедневно приезжают 500–600 человек в день. Группы абсолютно разные из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар, Ярославля, Ульяновска, Самары», — пояснила собеседница агентства.

Особой популярностью у гостей музея-заповедника пользуется праздничное мероприятие «Зимние встречи с прошлым». С 3 по 6 января наступившего года Дед Мороз и Снегурочка вместе с Ханом встречают гостей театрализованными представлениями. Под зажигательные новогодние ритмы они проводят конкурсы и игры, загадывают загадки, а также по традиции водят хоровод вокруг елки.

На территории музея-заповедника праздничную атмосферу также создают стилизованные фотозоны, где посетители могут провести зимнюю новогоднюю фотосессию. Все новогодние каникулы Болгарский музей-заповедник открыт для посетителей с 8.00 до 17.00.

Как весело и активно провести январские каникулы, ранее сообщало ИА «Татар-информ».