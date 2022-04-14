Всероссийский гастрофест «Чак-чай» в этом году в Болгаре проводиться не будет

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Всероссийский гастрономический фестиваль «Чак-чай», который в течение нескольких лет открывал туристический сезон 1 мая в Болгарском музее-заповеднике, в этом году проводиться не будет. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по развитию музея-заповедника Лилия Сафина.

«Открытие туристического сезона состоится обязательно, но фестиваль проводиться не будет. 1 мая будет организовано другое мероприятие, менее масштабное, пока оно находится в разработке», — сообщила собеседница агентства.

По словам Сафиной, «Чак-чай» отменен из-за трудной финансовой ситуации. Ранее центральным событием фестиваля являлось определение самого вкусного чак-чака от производителей Татарстана и ближайших регионов.

Первомайский фестиваль «Чак-чай» собрал в 2018 году 3,5 тыс. туристов, на второй фестиваль в 2019-м приехали более 5 тыс. туристов. В 2020 году из-за пандемии события в мае были отменены и фестиваль не проводился. В прошлый год в течение первомайских выходных Болгар посетили 4 тыс. туристов, они съели полтонны чак-чака, о чем сообщал «Татар-информ».