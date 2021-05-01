В Болгаре на фестивале «Чак-чай» туристы съели почти полтонны чак-чака

Вкусным фестивалем «Чак-чай» открылся туристический сезон в Болгарском музее-заповеднике сегодня, 1 мая. Это событие призвано продемонстрировать возможности музея, готовность объектов, персонала и инфраструктуры принимать большое количество туристов.

Площадки начали принимать первых гостей в 10 часов утра — в музей-заповедник прибыли туристы из Казани, Лаишева, Ульяновска, а также из Спасского района. Для них были организованы многочисленные зоны — ярмарка мастеров, живой концерт, детские мастер-классы, старинные настольные игры, кузнечные, гончарные и литейные мастерские, лучно-арбалетный тир.

Гостей и участников фестиваля приветствовал руководитель исполкома Спасского района Татарстана Валерий Осокин. «Мы рады приветствовать всех на территории Болгарского музея-заповедника. Фестиваль проводится четвертый год подряд, но в третий раз — была пауза в прошлом году. Туризм занимает очень большое место в экономике нашего района, поэтому в прошлом году всем нам пришлось тяжело. Надеюсь, этот год будет более удачным», — сказал чиновник и поздравил всех с Международным днем трудящихся.

Комментируя сегодняшние погодные катаклизмы в виде ветра и дождя, организатор события Алексей Кокурин ответил так: «Волков бояться — в лес не ходить. Все хотят праздника — так что давайте веселиться», — призвал он, отметив, что этого фестиваля все ждали с большим нетерпением.

Изюминкой фестиваля является дегустация национальной татарской сладисти — чак-чака. Конкурс проводится путем слепой дегустации и слепого голосования за понравившийся продукт. В этом году на участие заявились десять производителей чак-чака из разных муниципалитетов республики.

«Хорошая традиция продолжается, количество участников растет. В первый год свою продукцию представляли пять участников», — заметил Кокурин.

В этом году в голосовании приняли участие 778 человек, а съедено было 450 килограммов сладкого лакомства.

Дипломы и подарки победителям вручал директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

По итогам конкурса первое место завоевал «Татпотребсоюз» Лаишевского района — теперь его продукция будет носить гордое звание «Самый вкусный чак-чак Татарстана». Второе место заняла пекарня № 1 города Казани, причем отрыв от первого места был минимальным — всего три голоса. Третью строчку заняла Спасская пекарня города Болгара.

Организаторы события — «Путешествие в прошлое» — посоветовали гостям фестиваля после дегустации чак-чака активно танцевать либо дойти пешком до Ульяновска. После этого всех желающих закружил большой хоровод с танцами и играми.

Фотографии предоставлены газетой «Новая жизнь».