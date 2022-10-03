Болгария отказалась подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радаев не подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. По его мнению, принимать такое решение преждевременно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу болгарского лидера.

«Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе», — отмечается в заявлении.

Он полагает, что принимать решение относительно членства Украины можно лишь тогда, когда Киев и Москва достигнут четких договоренностей об урегулировании конфликта.

Напомним, что декларацию относительно Украины поддержали девять стран: Румыния, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша и Словакия.

В самом альянсе, к слову, не одобряют заявку Президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил ранее генсек организации Йенс Столтенберг, и Киеву, и НАТО сейчас стоит сосредоточиться на «самообороне» Украины, а не на ускоренном вступлении в североатлантический альянс.