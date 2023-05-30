«Наша болевая точка»: Минэкологии РТ раскрыло причины неприятного запаха на севере Казани

За пять месяцев этого года количество жалоб жителей Казани на качество атмосферного воздуха в северной зоне города достигло числа аналогичных обращений за весь прошлый год. Эти жалобы обоснованы – по результатам мониторинга, в этом году зафиксирован рост превышений загрязняющих веществ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Болевые точки на карте Татарстана у нас еще есть, это северная зона Казани. За прошлый год поступило 238 жалоб на качество атмосферного воздуха, а за пять месяцев этого года – уже 239. По результатам мониторинга мы фиксируем рост превышений загрязняющих веществ на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), расположенных в этой зоне», - сказал он.

Результат анализа, проведенного с помощью сводной базы данных, показал, что в этой зоне размещено 110 объектов, на которых работают более 1,9 тыс. стационарных источника выбросов. 81% от всех выбросов этой территории приходится на шесть наиболее крупных предприятий.

«Все эти предприятия подлежат федеральному надзору. Поэтому все данные мы передаем в Росприроднадзор. Наше ведомство ведет региональный надзор», - отметил Шадриков.

Для усиления мониторинга качества атмосферного воздуха в микрорайоне Салават Купере в начале этого года установлена новая АСКЗА. Станция оснащена газоанализаторами для контроля содержания в воздухе в режиме онлайн 13 загрязняющих веществ.

«Когда мы фиксируем превышение, проводим расчет на основе сводной базы Казани, определяем вкладчиков зафиксированного вещества. Информацию передаем в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования», - пояснил министр.

Фото: © Наталья рыбакова/«Татар-информ»

Он напомнил, что аналогичная ситуация была в районе Самосыровского полигона – тогда экологи получили от казанцев 300 жалоб.

«Проблему с Самосырово мы решили благодаря новому проекту. Полигон сейчас рекультивируется, вредный газ там будет превращаться в полезную электроэнергию», - подчеркнул Шадриков.

В прошлом году татарстанские предприятия вложили почти 7 млрд рублей в охрану окружающей среды по различным направлениям, добавил Шадриков. При этом более половины этой суммы – 3,8 млрд – направили на мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за последние пять лет благодаря природоохранным мероприятиям в Татарстане предотвращен возможный экологический ущерб на сумму более 58 млрд рублей, улучшены экологические условия проживания для 2,3 млн человек.