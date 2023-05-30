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2,3 млн татарстанцев за пять лет улучшили условия проживания благодаря экологам
За последние пять лет благодаря природоохранным мероприятиям в Татарстане предотвращен возможный экологический ущерб на сумму более 58 млрд рублей, улучшены экологические условия проживания для 2,3 млн человек. Такие данные озвучил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«Всего на 850 природоохранных мероприятий было направлено более 52 млрд рублей, из них объем бюджетного финансирования составил более 20 млрд рублей, внебюджетных средств - почти 32 млрд рублей. Это сумма, которую татарстанские предприятия вложили в экологию. Приоритетные направления – модернизация производств, внедрение ресурсосберегающих и экологических технологий», - сказал он.
Спикер отметил, что на протяжении пяти лет республика остается лидером в ПФО по вкладу предприятий в природоохранные мероприятия. Шадриков напомнил, что Татарстан участвует в реализации национального проекта «Экология». За четыре года на реализацию четырех региональных проектов в республике направлено 14 млрд рублей.
Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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