Больше всего вопросов к отчету Правительства РТ депутаты направили по экономике и бюджету

К отчету о работе Правительства Татарстана в 2022 году от депутатов поступило 36 вопросов. Самая большая часть из них связана с экономикой и бюджетом республики. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Парламентарии поставили перед Правительством вопросы об организации системной работы на предприятиях республики в условиях импортозамещения, о мерах, принимаемых по сохранению доходной базы бюджета республики, о перспективах реализации проектов, направленных на модернизацию энергетики и приостановленных из-за санкций и технологических ограничений, рассказал Мухаметшин.

«В этом году, наряду с большим экономическим блоком, немало вопросов и в области образования и культуры. По единогласному предложению комитетов и фракций в перечень вопросов включен пункт о патриотическом воспитании граждан. Три блока (социальная политика, здравоохранение, общественная безопасность) содержат вопросы, во многом отражающие проблемы, с которыми приходится сталкиваться нашим избирателям», – отметил Председатель Госсовета.

Речь идет о реализации программы социальной догазификации, мерах, направленных на сдерживание роста тарифов ЖКХ, содействии в решении проблемы освоения земельных участков, выделенных многодетным семьям, строительстве образовательных учреждений, больниц и поликлиник на территориях новых микрорайонов в крупных городах республики, создании условий для развития школьной медицины, мерах поддержки педагогических работников и т.п.

Отчет Правительства – один из основных вопросов весенней сессии. Как правило, этот документ рассматривается на заседании Госсовета в апреле. Представлению отчета предшествует серьезная работа. В частности, результаты деятельности по отраслям подводятся на итоговых коллегиях министерств и ведомств республики в январе – феврале, затем отчет обсуждается на заседаниях всех парламентских комитетов по профильным направлениям.

Сегодня на заседании президиума был утвержден и направлен Президенту Татарстана Рустаму Минниханову перечень вопросов от комитетов и депутатских объединений о деятельности органов исполнительной власти республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что весенняя сессия Государственного Совета Татарстана откроется 40-м заседанием парламента 26 января.