Весенняя сессия Госсовета Татарстана откроется 40-м заседанием парламента 26 января

Весенняя сессия Государственного Совета Татарстана откроется 40-м заседанием парламента 26 января. В повестку внесено 15 вопросов, в том числе четыре проекта республиканских законов и девять федеральных законопроектов. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«К рассмотрению в первом чтении подготовлены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о градостроительной деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в Земельный и Семейный кодексы Татарстана», – говорится в сообщении.

Изменения, которые вносятся в Семейный кодекс и республиканский закон об образовании, предоставляют усыновленным и удочеренным детям преимущественное право приема на обучение в образовательной организации, в которой учатся их сводные или родные братья и сестры.

На заседании парламентарии также заслушают отчет о работе депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете с сентября 2019 года по январь 2023 года. С докладом выступит руководитель депутатского объединения Артур Абдульзянов.