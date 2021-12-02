Более тысячи уголовных дел о коррупции за 2021 год в Татарстане: каковы схемы и доходы?

Откаты, использование бюджетных денег по своему усмотрению, взятки – более тысячи дел по коррупционным статьям возбуждено с начала 2021 года в Татарстане. Часть из них уже дошли до суда, и виновные уже за решеткой. Готовы и результаты новых проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Положительная динамика

Более тысячи коррупционных преступлений выявили в Татарстане с начала 2022 года – такие цифры привел в своем докладе во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РТ Ринат Латыпов. По его словам, в этом году наблюдается рост числа раскрытых преступлений, в прошлом году их было 875.

Ринат Латыпов: «Более тысячи коррупционных преступлений выявили в Татарстане с начала 2022 года» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Такая положительная динамика говорит о плодотворной работе госорганов. Противодействие коррупции – одна из важнейших задач. Мы усилили работу по выявлению случаев, связанных со взятками. В этом году число выявленных фактов выросло на 80% – более 500 случаев», – отметил Ринат Латыпов.

За этот год в судах республики свои приговоры по коррупционным делам выслушали порядка 175 человек. Причем в большинстве случаев на скамье подсудимых оказались работники правоохранительных органов и госслужащие. Многие отправились за решетку, но есть и те, кто отделался судебным штрафом.

«Назначение судебного штрафа – это проблема. На данный момент прекращение уголовного дела и назначение штрафа законом предусмотрено. Однако я считаю, что в этой части нужно пересмотреть законодательство», – высказался Латыпов.

По данным спикера, ущерб от коррупции в Татарстане достиг 450 млн рублей, добровольно возмещено из них пока лишь 50 млн.

За этот год в судах республики свои приговоры по коррупционным делам выслушали порядка 175 человек Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Забрали Infiniti и уволили

Доходы сотрудников органов внутренних дел и любых других ведомств находятся под пристальным вниманием, заверил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РТ Ринат Латыпов. Однако бывают случаи, когда сотрудник попросту не может объяснить, откуда у него на банковском счету появилась кругленькая сумма или на какие деньги он приобрел дорогостоящее имущество. К слову, с начала этого года недостоверные сведения о своих доходах предоставили порядка 966 госслужащих.

Не так давно своего автомобиля Infiniti лишился казанский полицейский. Он не смог объяснить, на какие деньги он купил авто. К слову, иномарку оценили в миллион рублей. Прокуратура обратилась в Советский районный суд Казани, машину забрали. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

В Ютазинском районе республики местная жительница и вовсе лишилась работы в связи с утратой доверия. Женщина занимала солидную должность в Управлении образования местного исполкома.

Доходы сотрудников органов внутренних дел и любых других ведомств находятся под пристальным вниманием Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

«По ее просьбе между предпринимателем и двумя школами были заключены договоры на поставку различного оборудования. Сумма поставки составила 600 тыс. рублей. После оплаты договоров на банковский счет сотрудницы управления были перечислены 12 тыс. рублей», – рассказал Ринат Латыпов.

Проверка показали, что школы недополучили некоторое оборудование. В связи с этим на предпринимателя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сотрудницу Управления образования уволили.

Топ резонансных коррупционных дел в Татарстане

«Более тысячи коррупционных дел возбуждено в этом году в Татарстане – это число превысило прошлогодние показатели на 40%. Это взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий. При этом чаще всего данные преступления совершаются во время проведения тендеров, аукционов и во время госзакупок», – рассказал замруководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по РТ Артур Хафизов.

На данный момент продолжается расследование резонансного уголовного дела бывшего министра экологии республики. Следствие считает, что в 2003 году, занимая должность главы Буинского района, Садретдинов организовал убийство местного жителя. Застрелили мужчину на пороге его дома участники ОПГ «Квартала», которым Садретдинов заплатил 180 тыс. рублей.

Артур Хафизов: «Более тысячи коррупционных дел возбуждено в этом году в Татарстане – это число превысило прошлогодние показатели на 40%» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Во время расследования уголовного дела раскрылись еще эпизоды, связанные со взятками. Как оказалось, в период с 2000 по 2006 год Садретдинов получил от жителя Буинска взятку в размере 600 тыс. рублей. За эти деньги он должен был помочь местному жителю купить здания и земельные участки в городе. Уголовное дело пока еще в суд не направлено, но Садретдинов от наказания не уйдет», – рассказал Хафизов.

В октябре в Казани стартовало дело экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова. По версии следствия, в 2019 году Петров дал указание руководителю Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ренату Хакимову оттягивать выдачу разрешения на эксплуатацию электроустановки заводу Haier. Для того чтобы получить необходимые документы, заводу надо было заключить договор с компанией «Энерго Инжиниринг», которая была под контролем Петрова.

Как считает следствие, Петров согласился подписать необходимые документы только после получения вознаграждения 1,4 млн рублей.

Петрову предъявлено обвинение сразу по двум по статьям – «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Летом этого года за получение откатов в 2 млн рублей свой приговор выслушал бывший главный транспортник «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Вахитовский районный суд Казани отправил его за решетку на шесть с половиной лет.

Летом этого года за получение откатов в 2 млн рублей свой приговор выслушал бывший главный транспортник «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Избежать уголовной ответственности не удается и сотрудникам правоохранительных органов – в отношении них возбуждено порядка 30 уголовных дел. К примеру, в начале этого года по делу о взятке задержали начальника Лениногорского отдела СКР Алексея Иванова. Расследование уголовного дела продолжается.

«Безалаберность таких сотрудников причиняет не только материальный ущерб, но и вред авторитету правоохранительных органов. Им не место в органах», – высказался Артур Хафизов.

На стадии проверки

Число уголовных и административных дел по коррупционным статьям в скором времени может увеличиться. К примеру, сегодня во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» стало известно, что факт мошенничества был выявлен в структрах, подконтрольных Министерству по делам молодежи РТ. Об этом рассказал советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов. Сумма ущерба составляет более двух миллионов рублей.

Руслан Никонов: «Факт мошенничества был выявлен в структрах, подконтрольных Министерству по делам молодежи РТ» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы изучили взаимоотношения Министерства молодежи республики с фондом «Сэлэт». Фонд субсидируется полностью за счет государства. На форум в Билярске должны были закупить палатки, во время проверки их стоимость оказалась завышена. Подрядчик указал, что палатки стоили 119 тыс. рублей. Но на самом деле были куплены более дешевые палатки за 85 тысяч. Все это было принято и оплачено», – рассказал Никонов.

В Кайбицком районе республики глава лесничества решил воспользоваться бюджетными деньгами для личных нужд – он потратил порядка 130 тысяч на ремонт своего автомобиля Toyota Land Cruiser.

«Мы установили, что этот премиальный внедорожник принадлежит подконтрольной организации, которую создал руководитель лесничества. Самое интересное, что фирма была оформлена на его сына», – уточнил Руслан Никонов.

Он не исключил, что это не единственный случай, в котором может быть замешан глава лесничества. На данный момент там проводятся проверки.

В Лаишевском районе для базы отдыха от реки Меши вырыли канал. Его длина составила полтора километра. Нарушение удалось выявить, когда на место выехали экологи и республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции.

В Лаишевском районе для базы отдыха от реки Меши вырыли канал. Его длина составила полтора километра Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Не было никакого разрешения для того, чтобы вырыть данный канал. Было видно, что там проделали большую работу, была нанята тяжелая строительная техника», – уточнил Никонов.

Экологи выписали протоколы. Ведутся проверки, совсем скоро административные дела будут переданы в суд.