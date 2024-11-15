Более тысячи курсантов-танкистов посетили выставку трофейной техники НАТО в Казани

Более тысячи курсантов Казанского высшего танкового командного ордена Г.К.Жукова, Краснознаменного училища посетили выставку «Сила V правде - гордость и победа» в Казани.

Будущие офицеры с интересом осмотрели представлены захваченные образцы западной военной техники, особый интерес вызвал танк «Abrams». Так же они ознакомились с тактико-техническими характеристиками противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

«На выставке представлены БПЛА противника, которые в зоне проведения специальной военной операции наносят удары по бронеобъектам и пехоте. Я попробовал себя в качестве оператора дрона на симуляторе, мне очень понравилось!», – рассказал курсант 3 курса Андрей Иванов.

«Татар – информ» рассказывал, что 13 ноября в Казани открылась выставка военной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Экспозиция расположилась перед Центральным стадионом. Здесь представлены трофеи российских военнослужащих, техника, захваченная преимущественно на Авдеевском и Донецком направлениях фронта.



