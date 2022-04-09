Более трети татарстанцев оценивают свое эмоциональное состояние на «двойку»

Более трети работающих жителей Татарстана, 36%, оценивают свое эмоциональное состояние на один или два балла из пяти. Это следует из результатов опроса, проведенного службой исследований сервиса HeadHunter совместно с сервисом подбора психологов Alter.

Чаще всего собственное эмоциональное состояние на «двойку» или даже ниже оценивают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — в этой возрастной группе такой ответ дали 46% опрошенных. Женщины несколько чаще мужчин отмечают подобные черты в своем настроении — 44% против 38%.

Оценивают собственное эмоциональное состояние выше четырех баллов чаще других представители автобизнеса (53%) и сферы закупок (41%), а также начинающие специалисты (36%).

Напротив, оценку в два балла или даже ниже поставили своему самочувствию 69% представителей индустрии развлечений, искусства и масс-медиа, 50% бухгалтеров и 46% специалистов банковской сферы.

Время года не влияет на эмоциональное состояние половины работающих жителей Татарстана, однако сказывается на самочувствии 33% респондентов.

Стресс и чрезмерную тревожность не считают нормальной частью жизни 65% опрошенных, тогда как 20% придерживаются противоположной точки зрения. Еще 15% не смогли дать определенного ответа на этот вопрос.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти 90% татарстанцев готовы уволиться с работы из-за постоянного стресса.