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Ру Тат
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Общество
7 апреля 2022  14:14
Наталья Рыбакова

Почти 90% татарстанцев готовы уволиться с работы из-за постоянного стресса

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Большинство участников опроса из Татарстана признали, что постоянный стресс на работе может заставить их принять решение об увольнении и смене места трудоустройства. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«88% работающих жителей региона признали, что постоянный стресс на работе может заставить принять решение об увольнении и смене места трудоустройства. И только 12% уверены, что стресс не заставит их уволиться», — отмечают аналитики сервиса.

Стоит отметить, что женщины оказались более чувствительны к стрессу на работе. Так, уволиться из-за постоянного стресса готовы 93% участниц опроса, тогда как среди мужчин считающих так 83%. 

При этом среди работников в возрасте от 18 до 24 лет сменить место работы из-за стресса готовы 93% респондентов, а среди тех, кому сейчас от 45 до 54 лет, на подобный шаг могут решиться 83%.

Как выяснилось, наименее стрессоустойчивы представители банковской и финансовой сферы, бухгалтеры и специалисты по управлению персоналом. Наиболее же устойчивы к стрессу работники промышленных предприятий и сельского хозяйства.

 

#Стресс #HeadHunter
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