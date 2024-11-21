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Общество 21 ноября 2024 11:45

Более трети россиян назвали нынешнее время хорошим для рождения детей

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Более трети (37%) россиян назвали нынешнее время подходящим для рождения детей. За 16 лет этот показатель вырос на 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Треть респондентов считает, что текущее время нельзя однозначно назвать хорошим или плохим для деторождения. Каждый пятый опрошенный уверен, что сейчас не совсем подходящее время для этого.

В большинстве своем уверены в необходимости рождения детей россияне, имеющие высокие зарплаты. Также жители сельской местности более склонны к мнению о деторождении, нежели горожане.

Опрос проводился 15 ноября, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, как повысить рождаемость в стране. По ее мнению, улучшению демографической ситуации поспособствуют стимулирующие меры поддержки семей с детьми.

#опрос #вциом #опрос вциом #рождение детей
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