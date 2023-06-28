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Руc Тат
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Общество 28 июня 2023 12:18

Более тонны гуманитарной помощи собрали челнинцы для жителей Белгородской области

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Более тонны гуманитарной помощи собрали челнинцы для жителей Белгородской области

Студенты, преподаватели и все детские сады Набережных Челнов собрали и отправили более 1 тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Организатором акции стало местное отделение партии «Единая Россия».

Людям передадут самое необходимое: продукты питания, предметы личной гигиены и постельное белье.

Заведующая детским садом №35 Надежда Мусина отметила, что родители и воспитатели активно поддержали объявленную акцию о сборе гуманитарной помощи. В этот же день начали поступать продукты питания, корма для животных, средства гигиены и кухонная утварь.

«Что очень отрадно, родители вместе с детьми приносили гуманитарную помощь. А это, безусловно, несет положительный воспитательный характер», — отметила заведующая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 дней назад из парка Прибрежный выехали автомобили с очередной партией гуманитарного груза объемом 20 тонн. Общая сумма гуманитарной помощи для жителей Лисичанска составила более 4,5 млн рублей. Это продукты питания, крупы, соль и другая продукция.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#гуманитарная помощь
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