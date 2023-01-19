Более ста сотрудников МЧС обеспечивают безопасность Крещенских купаний в Татарстане

Пожарные и спасатели ежегодно дежурят около церквей и монастырей, а также у иорданей во время православного праздника Крещения Господня. Их основные задачи – предупреждение возникновения возможных ЧС, обеспечение безопасности и общественного порядка.

На сегодняшних праздничных мероприятиях дежурят более ста сотрудников МЧС. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, к месту купания подпускают одновременно не более 20 человек, за очередью также следят сотрудники полиции. Около каждого места купания дежурит бригада скорой помощи.

Кроме того, предварительно все места для праздничных купаний проверили на предмет безопасности. Всего в этом году в Татарстане было определено 107 мест для организации Крещенских купаний, из них 67 мест – на открытых водоемах и 38 – на родниках с купелями глубиной до полутора метра.

Сотрудники МЧС призывают верующих обдуманно и серьезно подходить к совершению обряда купания, адекватно оценивать состояние своего здоровья, ни в коем случае не употреблять спиртное перед заходом в ледяную воду, а также сразу же переодеваться в теплую одежду и выпить теплый чай после купания. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил праздничную Крещенскую службу в небольшом старинном храме Пестречинского района Татарстана. Подробности о праздничной службе читайте в репортаже агентства.