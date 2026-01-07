Более сотни рыбаков собрал открытый фестиваль зимней рыбалки «Балык. Нурлат 2026»

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В Нурлате состоялся традиционный открытый фестиваль зимней рыбалки «Балык. Нурлат 2026». Этот ежегодный праздник, начавшийся шесть лет назад на озере Тарн-Вар Нурлатского района под названием «Балык-фест», вновь собрал любителей зимней рыбалки всех возрастов. В этом году участие приняли 107 рыбаков, среди которых были 6 женщин и 8 детей.

Перед стартом участников приветствовал глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Он поздравил рыбаков и болельщиков с наступившим Новым годом и пожелал всем хорошего улова и отличного настроения.

«Мы рады, что сегодня участников больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Я желаю вам всем хорошего улова, хорошего настроения, ну и, конечно, чтобы победила дружба», – отметил он.

Главный судья фестиваля Олег Гарипов озвучил основные требования, которые необходимо соблюдать участникам. После этого рыболовы приступили к соревнованиям, буря лунки и с нетерпением ожидая улова.

Пока рыбаки соревновались на льду, для остальных гостей на берегу работники культуры организовали разнообразные мероприятия. Здесь же на костре готовили уху и плов, сельские поселения устроили чайные столы.

Соревнования проходили в нескольких номинациях, за победу в которых участники получали дипломы, медали и призы от спонсоров фестиваля.

В начале церемонии награждения Дамир Ишкинеев выразил благодарность организаторам и спонсорам – Ильдару и Гузель Хасанзяновым, предпринимателям Давлатжону Хувайдуллаеву и Наталье Хуриной, вручив им Благодарственные письма. Поддержавшее фестиваль «Боевое братство» также наградило активных волонтеров.

В номинации «Самый возрастной рыбак» победителем стал 75-летний Валерий Кульметьев, а «Самым юным» – трехлетний Ян Ерофеев.

В номинации «Женщина-рыбак» победила Анастасия Максимова с уловом 260 граммов. «Самая маленькая пойманная рыба» оказалась у Эдуарда Абросимова, а «Самая большая пойманная рыба» – у Александра Максимова.

В номинации «Первая пойманная рыба» победу одержал Ривкат Абдрахманов. «Самый большой улов» показал Александр Максимов – 1,170 кг; на втором месте – Максим Емельянов (1,105 кг), на третьем – Равгат Галимов (1,080 кг). В номинации «Хищник» места распределились следующим образом: 1-е – Александр Максимов, 2-е – Равгат Галимов, 3-е – Валерий Кульметьев.

В номинации «Бель» победителями стали Максим Емельянов (1-е место), Андрей Сотников (2-е) и Аркадий Итрин (3-е). Главный победитель фестиваля Александр Максимов получил в награду мотособаку.

Особое внимание было уделено и конкурсу «Скоростное бурение лунок», спонсором которого выступило КФХ Хуриных.

Лучший результат показал Альберт Якупов, которому достался бык – он передал его волонтерам для приготовления еды бойцам СВО. Второе место занял Денис Азяпов, третье – Расим Бакиров, который получил сертификат на 100 литров молока.

Фестиваль завершился общим фотографированием всех участников и гостей на память о празднике.