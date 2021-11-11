Более половины пожилых россиян привились от коронавируса

Более половины пожилых жителей РФ привились от Covid-19. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил во время приветствия участников форума «Россия — территория заботы».

«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», — цитирует РИА Новости министра.

Мурашко подчеркнул, что сегодня практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью из-за того, что не прошел вакцинацию.

Массовая прививочная кампания против Covid-19 началась в регионах России 18 января этого года. Сейчас регионы стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент РФ Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что такое решение приняли пять субъектов РФ.