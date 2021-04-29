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Ру Тат
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29 апреля 2021  20:32

Главы правительств обсудили в Казани конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

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Сегодня в Казани в рамках проведения Евразийского межправительственного совета состоялась незапланированная двусторонняя встреча Премьер-министра Киргизской Республики Улукбека Марипова с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом сообщается на сайте Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министры обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.

«Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД, Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран договорились с 17:00 по московскому времени прекратить огонь на границе и отвести силы.

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