Главы правительств обсудили в Казани конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Сегодня в Казани в рамках проведения Евразийского межправительственного совета состоялась незапланированная двусторонняя встреча Премьер-министра Киргизской Республики Улукбека Марипова с Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Об этом сообщается на сайте Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министры обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.

«Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД, Киргизия и Таджикистан по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран договорились с 17:00 по московскому времени прекратить огонь на границе и отвести силы.