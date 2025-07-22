news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 июля 2025 21:30

Более чем в десять раз выросла оплата труда педагогов на ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с этого года более чем в десять раз выросла почасовая оплата труда педагогов, задейстованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Объем оплаты труда в час на одного педагогического работника увеличился с 19 до 200 рублей. Это достойное вознаграждение за непростой труд в период организации и проведения отдельных этапов ГИА», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в проведении ЕГЭ участвовали более 6,3 тыс. педагогических работников. Особенностью экзаменационной кампании этого года он назвал увеличение количества привлеченных педагогических работников.

В дни проведения ЕГЭ были открыты 84 пункта проведения экзамена.

читайте также
Баллы выше среднероссийских и лидерство по стобалльникам: как в Татарстане сдали ЕГЭ
Баллы выше среднероссийских и лидерство по стобалльникам: как в Татарстане сдали ЕГЭ
#егэ и огэ #государственная итоговая аттестация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025