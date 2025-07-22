Более чем в десять раз выросла оплата труда педагогов на ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане

По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с этого года более чем в десять раз выросла почасовая оплата труда педагогов, задейстованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Объем оплаты труда в час на одного педагогического работника увеличился с 19 до 200 рублей. Это достойное вознаграждение за непростой труд в период организации и проведения отдельных этапов ГИА», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в проведении ЕГЭ участвовали более 6,3 тыс. педагогических работников. Особенностью экзаменационной кампании этого года он назвал увеличение количества привлеченных педагогических работников.

В дни проведения ЕГЭ были открыты 84 пункта проведения экзамена.