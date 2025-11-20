Более 9,6 тыс. самозанятых РТ зарегистрировались в системе пенсионного страхования

В Татарстане более 9,6 тыс. самозанятых зарегистрировались в системе добровольного пенсионного страхования. Из них свыше 1,7 тыс. человек уплатили взносы на сумму более 49 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

«Согласно федеральному законодательству, самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, что означает отсутствие зачета периодов самозанятости в страховой стаж и начисления пенсионных баллов», – рассказал он.

По словам депутата, чтобы получить право на страховую пенсию, самозанятые могут добровольно вступить в правоотношения с Социальным фондом РФ и самостоятельно уплачивать взносы. Минимальный размер взносов составляет 59,2 тыс. рублей в год, максимальный – 473,9 тыс. рублей, уточнил он.

«Размер ежемесячного страхового взноса зависит от выбранной страховой суммы. Так, при сумме 35 тыс. рублей в год взнос составит 1344 рубля в месяц, а при сумме 50 тыс. рублей – 1920 рублей. При увеличении минимального размера оплаты труда пропорционально будут увеличиваться страховые суммы и взносы», – отметил парламентарий.

Якунин добавил, что после полугода регулярных взносов выплата составит 70% от выбранной страховой суммы, а после года – 100%.

Страховыми случаями признаются болезнь или травма самозанятого, уход за больным членом семьи, карантин, протезирование по медицинским показаниям и санаторное лечение после стационарного лечения.

Всего в Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых граждан.