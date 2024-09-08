Более 93 тысяч татарстанцев стали участниками конкурса «Всей семьей на выборы!»

В единый день голосования в Татарстане проводился фотоконкурс «Всей семьей на выборы!». За 13 часов — с 7.00 до 20.00 — его участниками стали 93 119 человек, сообщает телеканал ТНВ.

Среди участников было разыграно 12 IPhone 15 и автомобиль «Лада Веста».

Для участия в конкурсе жители республики должны были сделать фото или селфи рядом с избирательным участком. На фото должен быть виден специальный браслет, который получают все проголосовавшие на выборах в Государственный Совет РТ.

Фото необходимо опубликовать в открытом аккаунте в соцсетях с обязательными хештэгами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Напомним, что обладателями смартфонов стали Айрат Сафин из Рыбно-Слободского района, Эльмира Комарова из Альметьевска, Руслан Аглиев из Набережных Челнов, Залия Ибрагимова из Муслюмовского района, Федор Майоров из Набережных Челнов, Алиса Газинуровна из Казани, Жанна Байгузина из Муслюмово, Ландыш Потапова из Альметьевска и Раниф Базгутдинов из Кукморского района, Гульнара Садыкова из Казани, Валентин Егоров из Казани, Алина Ильдарханова из Нижнекамска.

Автомобиль выиграла жительница Апастово Лилия Зайнуллина.