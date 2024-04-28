Более 900 браконьерских сетей изъято из водоемов Татарстана в 2024 году

За первый квартал 2024 года из водоемов Татарстана изъято 905 браконьерских сетей. Об этом на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов заявил глава профильного госкомитета РТ Федор Батков. Провел совещание первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«За I квартал текущего года отмечается рост изъятия браконьерских орудий лова. Из водоемов республики изъято 905 браконьерских сетей», — приводит слова Баткова пресс-служба Госкомитета РТ по сохранению биоресурсов.

Также, напомнил он, в период с 25 апреля по 5 июня в республике проводится операция «Нерест». На это время в Татарстане установлен полный запрет на промышленный лов рыбы. Также организуются мероприятия, направленные на воспроизводство и сохранение водных биоресурсов.

«Практика предыдущих лет показала эффективность установки искусственных нерестилищ. Особенно это необходимо в условиях сброса воды Волжско-Камского каскада. Прошу муниципальные районы продолжить эту работу, привлечь общественность», — отметил Федор Батков.