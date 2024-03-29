Более 90 собак и кошек из приютов смогут найти хозяев на фестивале WOOF в Казани

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани 18 и 19 мая пройдет ежегодный благотворительный фестиваль WOOF — на площадке у «Ак Барс Арены» представят более 90 собак и кошек из местных приютов и региона — все они здоровы и социализированы, имеют прививки, паспорт, стерилизацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши призов, фотозона и консультации специалистов. Для тех, кто решится забрать питомца домой, подготовят полезные подарки. Будущим хозяевам необходимо иметь с собой паспорт – животных будут отдавать по договору ответственного содержания.

«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль и продолжаем радоваться результатам: за девять лет более 1300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев, — рассказала президент благотворительного фонда „Ника“ и организатор фестиваля WOOF Вера Митина. — Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это».

Казанцы смогут принести подарки для животных из приютов: корм и миски, амуницию, ветошь и пеленки, медикаменты, лотки и наполнители, игрушки.

Фестиваль будет проходить с 11 часов утра до 7 часов вечера. В первый день пройдет выставка собак, во второй — кошек. Вход свободный.

31 марта в экстрим-парке «Урам» пройдет благотворительная акция «Дорога домой», где казанцы смогут приютить кошку.