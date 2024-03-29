Казанцы смогут приютить кошку – благотворительная акция пройдет в парке «Урам»

Казанцев приглашают посетить парк «Урам» 31 марта в 11:00. Именно в это время там стартует благотворительная акция «Дорога домой», где желающие смогут приютить кошку.

Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, вход будет свободным. Также все интересующие вопросы гости акции смогут задать ветеринару и зоопсихологу.

Уточняется, что все питомцы уже вакцинированы, стерилизованы и социализированы.

Помимо этого, на данной акции организуют благотворительную ярмарку, пункт приёма кормов для приюта и мастер-классы.