Более 90% расчетов внутри ЕАЭС проводится в нацвалютах

Более чем 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах. С таким заявлением на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве выступил Президент России Владимир Путин. Текст выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Объем взаимной торговли вырос почти в два раза, с 45 млрд до 89 млрд долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах», — сказал он.

По словам Путина, совокупный ВВП государств ЕАЭС вырос за 10 лет на 900 млрд долларов, а товарооборот с третьими странами — на 60%. В настоящее время последний составляет 923 млрд долларов. Эти цифры, уверен глава государства, говорят сами за себя.

«Мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения. Убежден, что все присутствующие коллеги разделяют такой настрой», — обратился он к участникам заседания.

Также Владимир Путин назвал ключевую цель развития ЕАЭС — создание единого рынка, основанного на равноправии и взаимной выгоде.