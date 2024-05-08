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Путин назвал ключевой задачей ЕАЭС создание единого рынка
Ключевой задачей, стоящей перед ЕАЭС, является создание единого рынка со свободным движением товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Об этом на юбилейном саммите объединения в Москве заявил Президент России Владимир Путин.
«Выдвинуты именно эти основные позиции, а также закреплены такие основополагающие принципы интеграционного взаимодействия, как равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга», — заявил глава государства.
По словам Путина, за прошедшее десятилетие ЕАЭС доказал, что является самодостаточным и самостоятельным центром формирующегося многополярного мира. За этот период совокупный ВВП стран, входящих в объединение, вырос до 2,5 трлн долларов, а объем взаимной торговли увеличился почти в два раза.
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