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Ру Тат
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7 июня 2021  21:09
Эльза Кузнецова

Более 8,8 тыс. сотрудников «КАМАЗа» сделали прививку от Covid-19

Более 8,8 тыс. сотрудников «КАМАЗа» сделали прививку от Covid-19
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На «КАМАЗе» продолжаются мероприятия по вакцинации персонала от коронавируса. На 7 июня в компании первый компонент вакцины «Спутник V» получили 8 849 сотрудников, вторую прививку сделали 6 153 человека. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

На предприятии напомнили, что для записи на вакцинацию необходимо обратиться в службу по персоналу своего подразделения. Процедуру выполняют выездные бригады медиков из городских медучреждений.

В Татарстане всего провакцинировано 395 155 человек, из них 280 334 получили вторую прививку. За последние сутки 30 татарстанцев заразились Covid-19, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#камаз #массовая вакцинация #Коронавирус #Вакцинация
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