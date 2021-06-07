Более 8,8 тыс. сотрудников «КАМАЗа» сделали прививку от Covid-19

На «КАМАЗе» продолжаются мероприятия по вакцинации персонала от коронавируса. На 7 июня в компании первый компонент вакцины «Спутник V» получили 8 849 сотрудников, вторую прививку сделали 6 153 человека. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

На предприятии напомнили, что для записи на вакцинацию необходимо обратиться в службу по персоналу своего подразделения. Процедуру выполняют выездные бригады медиков из городских медучреждений.

В Татарстане всего провакцинировано 395 155 человек, из них 280 334 получили вторую прививку. За последние сутки 30 татарстанцев заразились Covid-19, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».